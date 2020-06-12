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Турция и ПНС Ливии на фоне работы миссии ЕС IRINI открыли воздушный мост

Турция и ПНС Ливии на фоне работы миссии ЕС IRINI открыли воздушный мост

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16:54   12 Июня 2020
Политика

Турция и ПНС Ливии на фоне работы миссии ЕС IRINI открыли воздушный мост

Турция и ПНС Ливии на фоне работы миссии ЕС IRINI открыли воздушный мост

Оружейное эмбарго ООН против Ливии не помешало Турции договориться о воздушном мосте с террористическим ПНС Ливии. Пока европейские страны отправляют корабли в рамках миссии ЕС IRINI, Анкара самолетами доставляет в Триполи оружие и боевиков.

Об официальном открытии воздушного моста с Турцией объявил штаб операции «Вулкан гнева» террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Федеральное агентство новостей отмечает, что этот мост является следствием заключенного еще в конце прошлого года договора между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой террористического ПНС Ливии Файезом Сарраджем.

Таким способом Анкара и Триполи обходят оружейное эмбарго, введенное ООН против Ливии. Контролем за эмбарго занимаются некоторые европейские страны, отправившие военные корабли к берегам Ливии в рамках военно-морской миссии ЕС IRINI. Очевидно, что миссия может предотвратить только морскую контрабанду. Турецкая контрабанда уже прилетела в Мисурату на четырех военно-транспортных самолетах Lockheed C-130 Hercules.

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Автор: Василий Пименов
#турция #ливия

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