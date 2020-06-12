Запад выдает воспитание детей в однополых браках за норму ради политических очков

Одна за другой страны мира легализуют однополые браки, в то время как массовая культура предлагает потребителю позитивный образ гомосексуальных семей, однако мнением народа и реальными фактами пренебрегли ради политических очков.

"Толерантное" западное общество старается не обращать внимание на массовые протесты граждан против гей-браков. Тезисы об "отсутствии негативного влияния" воспитания однополыми семьями, стоит отметить, никак не подтверждаются на практике. Ряд вопросов о легализации однополых браков в своей работе затронула Е.А. Исаева, кандидат юридических наук из Ярославля.

Она отметила, что решению политиков в странах, где были легализованы гей-браки, не мешали даже массовые протесты и недовольство сограждан. Например, в Париже в 2013 году демонстрация против изменений в законодательстве собрала 800 тысяч человек. Мэр Парижа Бертран Деланоэ, будучи открытым гомосексуалом, отреагировал на возмущение общества, лишь выставив им претензию за испорченные газоны.

В октябре 2019 года во Франции прошли аналогичные протестные акции, на которые вышло больше полумиллиона человек. Однако Макрон снова проигнорировал недовольство людей, пишет iReactor.