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 Запад выдает воспитание детей в однополых браках за норму ради политических очков

Запад выдает воспитание детей в однополых браках за норму ради политических очков
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16:46   12 Июня 2020
Политика

Запад выдает воспитание детей в однополых браках за норму ради политических очков

Запад выдает воспитание детей в однополых браках за норму ради политических очков

Одна за другой страны мира легализуют однополые браки, в то время как массовая культура предлагает потребителю позитивный образ гомосексуальных семей, однако мнением народа и реальными фактами пренебрегли ради политических очков.

"Толерантное" западное общество старается не обращать внимание на массовые протесты граждан против гей-браков. Тезисы об "отсутствии негативного влияния" воспитания однополыми семьями, стоит отметить, никак не подтверждаются на практике. Ряд вопросов о легализации однополых браков в своей работе затронула Е.А. Исаева, кандидат юридических наук из Ярославля.

Она отметила, что решению политиков в странах, где были легализованы гей-браки, не мешали даже массовые протесты и недовольство сограждан. Например, в Париже в 2013 году демонстрация против изменений в законодательстве собрала 800 тысяч человек. Мэр Парижа Бертран Деланоэ, будучи открытым гомосексуалом, отреагировал на возмущение общества, лишь выставив им претензию за испорченные газоны. 

В октябре 2019 года во Франции прошли аналогичные протестные акции, на которые вышло больше полумиллиона человек. Однако Макрон снова проигнорировал недовольство людей, пишет iReactor.

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Автор: Илья Романович
#лгбт #гей-браки

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