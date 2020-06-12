Голикова поблагодарила волонтеров-медиков за работу в «красной зоне»

Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила волонтеров-медиков, которые участвовали во Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в пандемию коронавируса. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» в пятницу, 12 июня.

«Сегодня этот день по-особому смотрится, как-то более чувственно. Улицы полны чувства гордости за свою страну, за то, что мы сделали. Конечно, это все еще не кончилось. Но мы вместе приоткрыли завесу о том, как вместе можно преодолевать серьезные трудности. Жизнь если не возродилась совсем, то близка к возрождению. И это сделали вы!», — сказала Голикова.

Она также поблагодарила добровольцев за работу с медиками в «красной зоне»:

«Иногда просто общались с ними, а морально и психологически это очень важно», — подчеркнула вице-премьер.

Концерт #Мывместе, приуроченный ко Дню России, пройдет на Красной площади 12 июня. Для волонтеров выступят Лев Лещенко, Олег Газманов, Игорь Крутой, Леонид Агутин, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Валерия и другие артисты.