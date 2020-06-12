Кириенко поблагодарил волонтеров акции #Мывместе в День России

Замглавы администрации президента Сергей Кириенко поблагодарил волонтеров, которые в пандемию коронавируса участвовали во Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Он произнес приветственную речь перед началом концерта на Красной площади, приуроченного ко Дню России.

«С праздником, с днем России. Это необычный год. Непростая весна. И немножко необычный концерт, когда глядя в зал, ты видишь пустые места. Сначала кажется, что нас меньше, чем обычно. Нас гораздо больше, чем может вместить любой зал. Всегда есть кто-то, кому тяжелее, чем тебе. Это принципиальный момент в жизни каждого человека, — цитирует Кириенко корреспондент "Политики сегодня".

Кириенко рассказал, что на старте проекта #Мывместе организаторы не предполагали открывать счет для денежных переводов. Но люди очень хотели помочь и попросили это сделать. По его словам, к помощи с доставкой продуктов и лекарств добавилась помощь психологическая и юридическая.

«Спасибо каждому из 116 тысяч волонтеров, которые присоединились к этой акции. Спасибо волрнтерам-медикам, семь тысяч человек, которые пошли в красные зоны. Это очень свойственно именно нашей стране. В трудную ситуацию мы объединяемся. Мы вместе справимся с любой проблемой и всегда победим», — сказал замглавы АП.

Концерт #Мывместе, приуроченный ко Дню России, состоится на Красной площади 12 июня. Для волонтеров выступят Лев Лещенко, Олег Газманов, Игорь Крутой, Леонид Агутин, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Валерия и многие другие.