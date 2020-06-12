США опасаются роста заболеваемости COVID-19 на фоне отмены ограничений и протестов

Порядка полудюжины американских штатов опасаются роста числа заболеваний COVID-19 на фоне возобновления экономики США и снятия коронавирусных ограничений.

Всплеск заболеваемости, который был зафиксирован в ряде штатов, частично отражает возросшее тестирование на COVID-19. Помимо того, во многих из них наблюдается рост числа госпитализаций, а также нехватка больничных коек в отделениях интенсивной терапии, пишет News18.

Эксперты в области здравоохранения заявили о своем опасении относительно возможного роста количества случаев заболевания COVID-19 на фоне массовых протестов, которые охватили США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил в интервью телеканалу CBC News, что новые случаи заражения коронавирусом неизбежны, поскольку были сняты ограничения.

На сегодняшний день общее количество жертв COVID-19 на территории США превысило 113 тысяч человек, что является самым высоким показателем в мире, указал глава Гарвардского института глобального здравоохранения Ашиш Джа. По его словам, эта цифра может превысить отметку в 200 тысяч уже к сентябрю.

В заключение Джа подчеркнул, что США были единственной страной, которая сняла коронавирусные ограничения, не доведя динамику заболеваемости до контролируемого уровня.