Волонтеров акции #Мывместе наградили медалями на Красной площади

Волонтеры Москвы и Подмосковья получили награду за участие в акции «#МыВместе» в пандемию коронавируса. Перед началом концерта на Красной площади добровольцев наградили памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи» и грамотами за подписью президента России.

Среди участников акции — 20-летний медик-волонтер Костя Князев. Он рассказал корреспонденту «Политики сегодня», что впервые находится на Красной площади, хотя живет в Подмосковье. Юношу пригласили как волонтера, который все эти месяцы помогал москвичам, доставляя алресную помощь.