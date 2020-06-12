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16:44   12 Июня 2020
Россия

Волонтеров акции #Мывместе наградили медалями на Красной площади

Волонтеров акции #Мывместе наградили медалями на Красной площади

Волонтеры Москвы и Подмосковья получили награду за участие в акции «#МыВместе» в пандемию коронавируса. Перед началом концерта на Красной площади добровольцев наградили памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи» и грамотами за подписью президента России.

Среди участников акции — 20-летний медик-волонтер Костя Князев. Он рассказал корреспонденту «Политики сегодня», что впервые находится на Красной площади, хотя живет в Подмосковье. Юношу пригласили как волонтера, который все эти месяцы помогал москвичам, доставляя алресную помощь.

«Я учусь в медицинском колледже. На сайте колледжа появилась новость, когда пандемия только начиналась. Тогда открылся первый штаб "Волонтеры- медики". Я заполнил анкету и решил попробовать. С 18 марта все три месяца я работал: доставлял продукты и лекарства людям. В основном пожилым и инвалидам, кто не мог сам покинуть квартиру», — рассказал Костя.

Волонтеров акции #Мывместе наградили медалями на Красной площади

Всего на Красной площади собрались 200 гостей-волонтеров со всей России. Для них 12 июня пройдет концерт большой праздничный концерт «Мы вместе!», приуроченный ко Дню России, 12 июня. На Красной Площади выступят Лев Лещенко, Олег Газманов, Игорь Крутой, Леонид Агутин, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Валерия и многие другие.

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Автор: Арсений Аскольский
#награда #волонтеры #день россии

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