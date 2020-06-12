Путин поручил сформировать комиссию по борьбе с отмыванием денег в РФ

Комиссия по борьбе с отмыванием денег появится в Российской Федерации, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В соответствии с распоряжением сформирована межведомственная комиссия по принятию государством мер борьбы с отмыванием денег. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

С 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Глава России подписал соответствующий указ. Среди изменений в Основной закон государства значатся обязательная ежегодная индексация пенсий и гарантированная адресная соцподдержка.