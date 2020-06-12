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Психолог Амбарцумян заявила о травмировании психики ребенка, воспитывающегося ЛГБТ-парами

Психолог Амбарцумян заявила о травмировании психики ребенка, воспитывающегося ЛГБТ-парами

 Голикова поблагодарила волонтеров-медиков за работу в «красной зоне»

Голикова поблагодарила волонтеров-медиков за работу в «красной зоне»
Турция и ПНС Ливии на фоне работы миссии ЕС IRINI открыли воздушный мост

Турция и ПНС Ливии на фоне работы миссии ЕС IRINI открыли воздушный мост

 Запад выдает воспитание детей в однополых браках за норму ради политических очков

Запад выдает воспитание детей в однополых браках за норму ради политических очков
Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

 Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям
15:47   12 Июня 2020
Политика

Путин поручил сформировать комиссию по борьбе с отмыванием денег в РФ

Путин поручил сформировать комиссию по борьбе с отмыванием денег в РФ

Комиссия по борьбе с отмыванием денег появится в Российской Федерации, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В соответствии с распоряжением сформирована межведомственная комиссия по принятию государством мер борьбы с отмыванием денег. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

С 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Глава России подписал соответствующий указ. Среди изменений в Основной закон государства значатся обязательная ежегодная индексация пенсий и гарантированная адресная соцподдержка.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #конституция

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