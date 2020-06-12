Песков заявил, что у Путина не бывает полноценных выходных

Президент России Владимир Путин работает без полноценных выходных и отпуска, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава РФ, по словам официального представителя Кремля, является настоящим трудоголиком "в хорошем смысле этого слова". Об этом Песков рассказал во время акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!". Путин практически никогда не делает перерывы и не может уйти на выходные. Он постоянно работает, заявил пресс-секретарь.

Рабочий график Пескова совпадает с графиком президента России, но оба они ненормированные. Окончание рабочего дня может наступить далеко за 9 часов вечера. Более того, в командировках политики работают практически круглосуточно с перерывами на сон.