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15:14   12 Июня 2020
Экономика

Названы условия получения постоянной прибавки к пенсии

Названы условия получения постоянной прибавки к пенсии

Ежемесячная надбавка к пенсионным выплатам будет доступна тем гражданам, которые участвуют в программе софинансирования пенсионных накоплений, рассказали сотрудники Пенсионного фонда РФ.

Благодаря участию в госпрограмме выплаты уже получают около 32 тысяч российских пенсионеров. В среднем по стране размер прибавки для них составляет 1700 рублей, отметили в Пенсионном фонде.

Сумма дополнительных выплат по программе софинансирования зависит от средств, которые отчисляют граждане.

В течение прошлого года было сформировано 7,7 миллиарда рублей в рамках программы. Государство профинансировало 3,7 миллиарда рублей. Пенсионеры направили 4 миллиарда рублей, сообщают специалисты.

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Автор: Василий Пименов
#пенсии #надбавки #софинансирование

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