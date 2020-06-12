Названы условия получения постоянной прибавки к пенсии

Ежемесячная надбавка к пенсионным выплатам будет доступна тем гражданам, которые участвуют в программе софинансирования пенсионных накоплений, рассказали сотрудники Пенсионного фонда РФ.

Благодаря участию в госпрограмме выплаты уже получают около 32 тысяч российских пенсионеров. В среднем по стране размер прибавки для них составляет 1700 рублей, отметили в Пенсионном фонде.

Сумма дополнительных выплат по программе софинансирования зависит от средств, которые отчисляют граждане.

В течение прошлого года было сформировано 7,7 миллиарда рублей в рамках программы. Государство профинансировало 3,7 миллиарда рублей. Пенсионеры направили 4 миллиарда рублей, сообщают специалисты.