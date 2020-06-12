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15:09   12 Июня 2020
Общество

Малькевич призвал к немедленной реакции на блокировку Twitter-аккаунтов из России

Малькевич призвал к немедленной реакции на блокировку Twitter-аккаунтов из России

Американская сеть микроблогов Twitter заблокировала 1152 российских аккаунта по политическим мотивам, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Согласно официальному объяснению, пользователи нарушили правила, касающиеся кросспостинга, который искусственно увеличивал поток информации. Якобы они пропагандировали партию "Единая Россия" и нападали на "политических диссидентов".

Для идентификации аккаунтов как "преступных" Twitter сотрудничает с Австралийским институтом стратегической политики, который финансируется в том числе правительством США. После этого должны отпасть все сомнения в том, что модераторы "свободной площадки для обмена мнениями" блокируют пользователей ангажированно, причем не скрывают этого и даже гордятся.

Теперь будут удалять любой аккаунт, который упомянет "партию власти" в позитивном ключе и покритикует оппозицию. Сколько еще нужно таких "цифровых оплеух и плевков", прежде чем Россия начнет реагировать, задается вопросом Малькевич.

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Автор: Ирина Большунова
#интернет #twitter #соцсети #единая россия #цензура #блокировка аккаунтов #малькевич

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