Песков заявил об отсутствии полного списка иностранных гостей на параде Победы в Москве

Финального списка лидеров стран, которые посетят парад Победы в Москве, пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что среди участников парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня, нет людей с положительным тестом на коронавирус. Все участвующие проживают в отдельных изолированных помещениях, чтобы исключить их контакты с другими военными, гражданским персоналом и местным населением.