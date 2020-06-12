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14:57   12 Июня 2020
Политика

Песков заявил об отсутствии полного списка иностранных гостей на параде Победы в Москве

Песков заявил об отсутствии полного списка иностранных гостей на параде Победы в Москве

Финального списка лидеров стран, которые посетят парад Победы в Москве, пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что среди участников парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня, нет людей с положительным тестом на коронавирус. Все участвующие проживают в отдельных изолированных помещениях, чтобы исключить их контакты с другими военными, гражданским персоналом и местным населением. 

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Автор: Илья Романович
#россия #песков #парад победы

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