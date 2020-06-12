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14:56   12 Июня 2020
Политика

Мицотакис пообещал ответные действия со стороны ЕС на угрозу Турции

Мицотакис пообещал ответные действия со стороны ЕС на угрозу Турции

Турция совершает действия, которые представляют угрозу для суверенитета Греции. Об этом сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Премьер-министр заявил, что если Эрдоган намеревается нарушить суверенные права страны, то он должен быть готов к ответной реакции не только со стороны Греции, но и со стороны ЕС, пишет Федеральное агентство новостей.

Это заявление спровоцировало агрессивное поведение Турции в водах Средиземного моря и Ливии. Все также продолжается военная интервенция Турции в Ливию под прикрытием якобы оказания поддержки Правительству национального согласия (ПНС), но вдобавок к этому все сопровождается беспределом Эрдогана по отношению к морским границам ряда стран, в число которых входит Греция.

Греция крайне негативно отнеслась к ранее заключенному преступному соглашению между Турцией и ПНС. В ходе договоренностей Эрдоган фактически посягнул на суверенитет нескольких государств, что еще раз доказывает его имперские амбиции. Действия Анкары являются достаточно агрессивными, и турецкий лидер действует только в своих интересах.

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Автор: Илья Романович
#турция #греция #пнс

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