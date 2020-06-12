Мицотакис пообещал ответные действия со стороны ЕС на угрозу Турции

Турция совершает действия, которые представляют угрозу для суверенитета Греции. Об этом сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Премьер-министр заявил, что если Эрдоган намеревается нарушить суверенные права страны, то он должен быть готов к ответной реакции не только со стороны Греции, но и со стороны ЕС, пишет Федеральное агентство новостей.

Это заявление спровоцировало агрессивное поведение Турции в водах Средиземного моря и Ливии. Все также продолжается военная интервенция Турции в Ливию под прикрытием якобы оказания поддержки Правительству национального согласия (ПНС), но вдобавок к этому все сопровождается беспределом Эрдогана по отношению к морским границам ряда стран, в число которых входит Греция.

Греция крайне негативно отнеслась к ранее заключенному преступному соглашению между Турцией и ПНС. В ходе договоренностей Эрдоган фактически посягнул на суверенитет нескольких государств, что еще раз доказывает его имперские амбиции. Действия Анкары являются достаточно агрессивными, и турецкий лидер действует только в своих интересах.