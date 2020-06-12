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14:43   12 Июня 2020
Происшествия

Жизнь возвращается на место разлива топлива в Норильске

Жизнь возвращается на место разлива топлива в Норильске

Птицы прилетели к месту, где произошел разлив нефтепродуктов под Норильском. Отмечается постепенное восстановление фауны.

Место чрезвычайной ситуации вновь заполнили утки, лебеди и чайки. Птицы вернулись к реке в родную среду обитания. Возвращение пернатых обитателей запускает период обновления местной флоры и фауны. 

Последствия разлива нефти на реке Амбарная ликвидируют около 700 человек. От мазута очищено больше десяти тысяч кубометров воды. Берег расчищают от загрязненной земли.

Разлив нефтепродуктов в Норильске произошел 29 мая 2020 года. Содержимое бака с дизельным топливом попало в водоем. Причиной утечки, предположительно, стала просадка бетонной плиты, что привело к отрыву стенок бака. 

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Автор: Яна Либерман
#утечка #птицы #норильск

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