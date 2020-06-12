Жизнь возвращается на место разлива топлива в Норильске

Птицы прилетели к месту, где произошел разлив нефтепродуктов под Норильском. Отмечается постепенное восстановление фауны.

Место чрезвычайной ситуации вновь заполнили утки, лебеди и чайки. Птицы вернулись к реке в родную среду обитания. Возвращение пернатых обитателей запускает период обновления местной флоры и фауны.

Последствия разлива нефти на реке Амбарная ликвидируют около 700 человек. От мазута очищено больше десяти тысяч кубометров воды. Берег расчищают от загрязненной земли.

Разлив нефтепродуктов в Норильске произошел 29 мая 2020 года. Содержимое бака с дизельным топливом попало в водоем. Причиной утечки, предположительно, стала просадка бетонной плиты, что привело к отрыву стенок бака.