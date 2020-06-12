Леонков: удар с «Князя Владимира» станет полной неожиданностью для противника

Атомная подлодка стратегического назначения «Князь Владимир» практически незаметна для противника, а ее удары всегда будут внезапными, рассказал корреспонденту «Политики сегодня» военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, тактико-технические характеристики делают субмарину очень опасным видом вооружения.

«Лодка создана по проекту 955А ("Борей-А") — это модернизация предыдущего проекта. Она коснулась многих вещей: в частности, лодка сделалась менее шумной по сравнению с собратьями. В проекте "Борей-А" было доработано множество факторов, которые сделали лодку очень сложной для обнаружения противолодочными средствами противника. Скоростные и другие характеристики делают "Князь Владимир" очень опасным видом вооружения », —объяснил собеседник издания.

Три подводных ракетоносца проекта 955 уже несут службу в составе ВС РФ. Это подлодки «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». По словам Леонкова, «Князь Владимир» открывает новую серию модернизированных подлодок. Помимо него заложено еще четыре крейсера: в следующем году ожидается принятие полодки «Князь Олег», затем последуют «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский».

«Подводная группировка стратегический ракетных крейсеров в России увеличится. Подлодки вооружены межконтинетальными баллистическими ракетами "Булава". При старте с подлодки , назвается он "сухой старт", любой удар всегда будет внезапен для противника», — продолжил эксперт.

По многим техническим характеристикам проект «Борей-А» выглядит на порядок выше западных аналогов — американских, французских и британских. Это сильно обеспокоило командование военно-морских сил США, говорит Леонков:

«Американские сенаторы спросили у военных, могут ли они точно сказать, где сейчас находятся подводные лодки России. Они ответили, что со 100-процентной вероятностью они сказать не могут. Наши лодки сложно обнаружить. Если вдруг возникнет серьезная опасность, Третья мировая, как мы называем, то их удар будет полной неожиданностью для противника из того района, где он даже не предполагает», — рассказал эксперт.

«Князь Владимир» способен выполнять любые задачи в любой точке мирового океана, продолжил Леонков.

«Те лодки проекта "Борей", который находятся на мировом дежурстве - они где-то там. И дальше как в шутке: Видишь подлодку русских? -Нет. - А она есть!», — заключил военный эксперт.

Торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота РФ новейшего подводного ракетоносца «Князь Владимир» состоялась 12 июня, в День России, на предприятии «Севмаш» в Северодвинске.