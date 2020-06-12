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14:16   12 Июня 2020
Политика

Жена президента Украины сообщила о положительном тесте на коронавирус

Жена президента Украины сообщила о положительном тесте на коронавирус

Жена главы Украины Елена Зеленская заболела коронавирусной инфекцией и в настоящий момент находится на амбулаторном лечении. Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента.

Там же обозначили, что тесты на коронавирус у самого президента страны Владимира Зеленского и их детей оказались отрицательными.

Ранее глава страны сообщил о том, что хотел бы сам заболеть коронавирусом и на собственном примере дать людям понять, что COVID-19 — это не чума. Хотя он подчеркнул, что в этом желании семья его бы не поддержала и была права.

 

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Автор: Борис Нестеров
#украина #зеленский #коронавирус

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