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14:06   12 Июня 2020
Политика

Госдеп США попытался оправдать вмешательство Турции в Ливию вбросами о России

Госдеп США попытался оправдать вмешательство Турции в Ливию вбросами о России

Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер пытается оправдать вмешательство Турции в Ливию фейковыми материалами о России.

Шенкер сообщил об обеспокоенности Вашингтона притоком техники России, вооружения и военных на ливийскую территорию, но подтверждений этой информации нет. Таким образом Соединенные Штаты пытаются оправдать действия Турции и ее вмешательство, которое уже неоднократно было доказано.

Военный эксперт Алексей Леонков предполагает, что такие слова со стороны США могут быть связаны с интересами Вашингтона в добыче нефти, пишет Федеральное агентство новостей.

Ленков сообщает, что если говорить о политике США на Ближнем Востоке, то становится понятно, что вначале они раскачали ситуацию "цветными революциями". Затем начали бесконечные гражданские конфликты, которые привели к тому, что регионы превратились в поле битвы.

Эксперт также подчеркнул, что Россия ведет прозрачную и честную политику в отличие от Турции.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #турция #ливия

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