Социологи РАН объяснили, как правозащитники и СМИ создают резонанс вокруг темы ЛГБТ

Подавляющая часть российского общества не интересуется спорами и скандалами, которые связаны с однополыми парами и сексуальными меньшинствами, сообщается в результатах исследования, проведенного сотрудниками Социологического института РАН.

Тема однополых браков и усыновления детей однополыми партнерами стала вновь актуальной. Ажиотаж в России связан в первую очередь с предстоящим голосованием по поправкам к Конституции РФ. Одна из таких поправок предусматривает закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины. Представители ЛГБТ-сообществ выступили против, отмечая, что это якобы нарушает права и свободы сексуальных меньшинств.

Журналисты издания Nation News со ссылкой на результаты исследования старших научных сотрудников Социологического института РАН Олега Божкова и Татьяны Протасенко подчеркивают, что большинству жителей России не интересна тема нетрадиционных отношений. Кроме этого, как выяснилось из опросов, подавляющая часть общества не приемлет усыновление однополыми парами детей.

Социологи также заостряют внимание на том, что резонанс вокруг этой темы регулярно подпитывается не только правозащитниками, но и представителями СМИ. В исследовании ясно отражено, что проблема ЛГБТ, навязываемая либеральным сообществом, расходится со статистическими данными.

Отметим, общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет в период с 25 июня по 1 июля. Соответствующие даты ранее согласовал президент страны Владимир Путин. Среди ключевых поправок: ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная социальная поддержка, доступность высокотехнологичной медицинской помощи.