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13:54   12 Июня 2020
Политика

ЛАГ: нельзя позволять иностранным силам захватывать власть в Ливии

ЛАГ: нельзя позволять иностранным силам захватывать власть в Ливии

Заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств Хоссам Заки напомнил о том, что сроки легитимности Правительства национального согласия Ливии давно истекли. Также он подчеркнул, что Турция способствует незаконному удержанию власти ПНС.

Дипломат подчеркнул, что Турция, надев маску миротворца, способствует незаконному удержанию власти ПНС, чтобы отрабатывать в Ливии собственные алчные интересы и колониальные амбиции, пишет Федеральное агентство новостей.

Заки 11 июня выступал в эфире телеканала AlHadath. В ходе интервью он сделал заявление о том, что стоит противостоять иностранным силам, которые занимают ведущую роль в североафриканском государстве. Турция, которая принимает участие в мирных переговорах, все также снабжает бандформирования на территории Триполи наемниками и вооружением. Эти действия нарушают эмбарго ООН и негативно сказываются на политическом урегулировании обстановки.

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Автор: Василий Пименов
#турция #ливия #лаг #пнс

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