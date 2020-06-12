Известный детский врач Леонид Рошаль награжден золотой медалью Героя Труда

Церемония в честь Дня России на Поклонной горе в Москве совмещена с вручением золотых медалей Героев Труда России, которое должно было состояться 1 мая. Церемония впервые проходит на открытом воздухе.

Звание Героя Труда России появилось в 2013 году, и в этом году среди удостоившихся его стал известный детский хирург Леонид Рошаль. Как сообщает РИА Новости, президент РФ Владимир Путин провел церемонию вручения золотых медалей Героя Труда России на Поклонной горе в Москве во время торжеств, приуроченных к Дню России.