Путин выразил уверенность, что большинство россиян поддержат поправки к Конституции РФ

Большинство россиян поддержат поправки к Конституции РФ, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на Поклонной горе в Москве на церемонии, посвященной Дню России, глава государства подчеркнул, что большинство граждан страны разделяют позицию о необходимости внесения поправок в главный документ страны.

Голосование по поправкам к Конституции России пройдет в стране с 25 июня по 1 июля, указ об этом подписан главой государства. Среди изменений в Основной закон страны гособеспечение доступности медицинского обслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий и многое другое, пишет "Царьград".