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 Известный детский врач Леонид Рошаль награжден золотой медалью Героя Труда

Известный детский врач Леонид Рошаль награжден золотой медалью Героя Труда
ЛАГ: нельзя позволять иностранным силам захватывать власть в Ливии

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 Путин выразил уверенность, что большинство россиян поддержат поправки к Конституции РФ

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13:28   12 Июня 2020
Политика

Путин в поздравлении с Днем России напомнил о готовности граждан ответить на любые вызовы

Путин в поздравлении с Днем России напомнил о готовности граждан ответить на любые вызовы

Поздравление с Днем России глава государства Владимир Путин озвучил во время торжественного поднятия Государственного флага на Поклонной горе.

Тысячелетняя история России создавалась на этой бескрайней территории, напомнил глава РФ. Она наполнена гордостью, великой славой и непревзойденным мужеством предков, а также их верой и любовью к Родине. Путин уверен, что это светлое чувство помогает россиянам противостоять самым суровым испытаниям и отвечать на любые вызовы.

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Автор: Илья Романович
#путин #поздравления #день россии

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