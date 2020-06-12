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13:28   12 Июня 2020
Общество

Альштейн порекомендовал россиянам продолжать соблюдать меры предосторожности от COVID-19

Альштейн порекомендовал россиянам продолжать соблюдать меры предосторожности от COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в РФ находится на спаде, но россиянам крайне важно продолжать следовать всем возможным мерам предосторожности из-за сохранения рисков заболевания, обозначил российский вирусолог Анатолий Альштейн.

Он подкрепил свое мнение, напомнив, что отмена эпидемиологических мероприятий в первую очередь произошла из-за экономических и политических причин, а не медицинских. Потому вероятность заболеть все еще сохраняется, и в этот период необходимо максимально себя обезопасить. Об этом сообщает ФАН.

Также Альштейн сообщил, что россиянами не стоит ограничивать себя в прогулках на свежем воздухе. Главное в этом случае соблюдать социальную дистанцию и в принципе минимизировать взаимодействие с окружающими людьми.

На сегодняшний день российские медики провели уже более 14,2 миллиона исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом информирует "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #коронавирус

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