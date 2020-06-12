Психолог Попова рассказала о печальных последствиях воспитания детей в однополых браках

Воспитание детей в ЛГБТ-семьях грозит человечеству вырождением, заявила психолог Татьяна Попова.

Дети должны воспитываться в традиционной среде, чтобы в будущем это не отразилось на их психологическом и, в том числе, физическом состоянии, уверена эксперт. По словам Поповой, гомосексуалисты будут направлять подростков в ту сторону, которая противоречит природе.

Брак — это союз мужчины и женщины, которые заводят детей и продлевают жизнь на Земле. Если данный порядок будет нарушен, то миру грозит вымирание, заявила Попова в беседе с журналом "Слово и дело".

Источник видео: Федеральное агентство новостей

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало ролик, посвященный голосованию по поправкам к Конституции. В нем журналисты ФАН показали, что ждет россиян, если они проигнорируют предложение о закреплении брака как "союза между мужчиной и женщиной".

Голосование по поправкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Помимо закрепления понятия брака, глава РФ Владимир Путин предложил на законодательной основе обеспечить социальную поддержку граждан, а также поддержание мира.