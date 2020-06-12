Путин прибыл к Поклонной горе на поднятие флага в День России

Президент России Владимир Путин прибыл к Поклонной горе в Москве на поднятие флага в День России.

Церемония поднятия флага в этом году является новшеством. После церемонии российский лидер вручит золотые медали героям труда России. Предыдущие годы такая церемония проходила в Кремле.

Как ранее отметили в Кремле, мероприятие станет первым с конца марта, которое Владимир Путин проведет в очном формате. Раньше это было невозможно из-за ограничений по коронавирусу. До сегодняшнего дня глава государства публично выступал вне стен своего кабинета в резиденции Ново-Огарево в День Победы, когда побывал на Могиле Неизвестного солдата и возложил цветы.