Путин прибыл к Поклонной горе на поднятие флага в День России

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Социологи РАН объяснили, как правозащитники и СМИ создают резонанс вокруг темы ЛГБТ

Социологи РАН объяснили, как правозащитники и СМИ создают резонанс вокруг темы ЛГБТ

 Известный детский врач Леонид Рошаль награжден золотой медалью Героя Труда

Известный детский врач Леонид Рошаль награжден золотой медалью Героя Труда
ЛАГ: нельзя позволять иностранным силам захватывать власть в Ливии

ЛАГ: нельзя позволять иностранным силам захватывать власть в Ливии

 Путин выразил уверенность, что большинство россиян поддержат поправки к Конституции РФ

Путин выразил уверенность, что большинство россиян поддержат поправки к Конституции РФ
Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

 Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям
Социологи РАН объяснили, как правозащитники и СМИ создают резонанс вокруг темы ЛГБТ

Социологи РАН объяснили, как правозащитники и СМИ создают резонанс вокруг темы ЛГБТ

 Известный детский врач Леонид Рошаль награжден золотой медалью Героя Труда

Известный детский врач Леонид Рошаль награжден золотой медалью Героя Труда
ЛАГ: нельзя позволять иностранным силам захватывать власть в Ливии

ЛАГ: нельзя позволять иностранным силам захватывать власть в Ливии

 Путин выразил уверенность, что большинство россиян поддержат поправки к Конституции РФ

Путин выразил уверенность, что большинство россиян поддержат поправки к Конституции РФ
Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

 Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям
13:17   12 Июня 2020
Политика

Путин прибыл к Поклонной горе на поднятие флага в День России

Путин прибыл к Поклонной горе на поднятие флага в День России

Президент России Владимир Путин прибыл к Поклонной горе в Москве на поднятие флага в День России.

Церемония поднятия флага в этом году является новшеством. После церемонии российский лидер вручит золотые медали героям труда России. Предыдущие годы такая церемония проходила в Кремле.

Как ранее отметили в Кремле, мероприятие станет первым с конца марта, которое Владимир Путин проведет в очном формате. Раньше это было невозможно из-за ограничений по коронавирусу. До сегодняшнего дня глава государства публично выступал вне стен своего кабинета в резиденции Ново-Огарево в День Победы, когда побывал на Могиле Неизвестного солдата и возложил цветы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #день россии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...