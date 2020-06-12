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12:57   12 Июня 2020
Политика

ФАН посчитал количество антироссийских материалов в 25 антироссийских СМИ

ФАН посчитал количество антироссийских материалов в 25 антироссийских СМИ

Федеральное агентство новостей предоставило новый рейтинг 25 направленных против России СМИ, которые на этой неделе отличились вбросами ливийских боевиков, конспирологическими теориями вокруг COVID-19 в Москве и фейками о поправках к Конституции РФ.

Традиционным лидером списка стало финансируемое беглым олигархом Михаилом Ходорковским "МБХ Медиа", которое за неделю опубликовало 84 материала антироссийской направленности. Второе место заняло "Эхо Москвы", третье — "Новая газета". Об этом сообщает ФАН.

Выход российской столицы из режима самоизоляции не остался без внимания либеральных СМИ. Так, например, "Открытые медиа" опубликовали провокационный материал. В нем они поведали миру сфабрикованную историю о том, что мэр Москвы Сергей Собянин якобы не хотел смягчать меры, введенные для борьбы с COVID-19, но его "переубедили" из-за необходимости властей готовиться к проведению парада Победы, а также к голосованию по поправкам к Конституции страны. Доказательств этой истории предоставлено не было. 

В период с 25 июня по 1 июля в России состоится общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Эти даты установил президент страны Владимир Путин. В список основных нововведений вошли предложения о закреплении обеспечения государством доступного и качественного медобслуживания, ежегодной индексация пенсий, а также ответственности страны за права трудящихся. Об этом информирует "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сми #фан

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