ФАН посчитал количество антироссийских материалов в 25 антироссийских СМИ

Федеральное агентство новостей предоставило новый рейтинг 25 направленных против России СМИ, которые на этой неделе отличились вбросами ливийских боевиков, конспирологическими теориями вокруг COVID-19 в Москве и фейками о поправках к Конституции РФ.

Традиционным лидером списка стало финансируемое беглым олигархом Михаилом Ходорковским "МБХ Медиа", которое за неделю опубликовало 84 материала антироссийской направленности. Второе место заняло "Эхо Москвы", третье — "Новая газета". Об этом сообщает ФАН.

Выход российской столицы из режима самоизоляции не остался без внимания либеральных СМИ. Так, например, "Открытые медиа" опубликовали провокационный материал. В нем они поведали миру сфабрикованную историю о том, что мэр Москвы Сергей Собянин якобы не хотел смягчать меры, введенные для борьбы с COVID-19, но его "переубедили" из-за необходимости властей готовиться к проведению парада Победы, а также к голосованию по поправкам к Конституции страны. Доказательств этой истории предоставлено не было.

В период с 25 июня по 1 июля в России состоится общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Эти даты установил президент страны Владимир Путин. В список основных нововведений вошли предложения о закреплении обеспечения государством доступного и качественного медобслуживания, ежегодной индексация пенсий, а также ответственности страны за права трудящихся. Об этом информирует "360".