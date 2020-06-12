Правительство национального согласия (ПНС) Ливии сделало заявление о том, что заключенные российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан якобы переведены из тюрьмы «Митига» на некую виллу, но никаких доказательств не предоставлено.

Социологов до сих пор считают причастными к придуманным противозаконным действиям, но подтверждения этому не существует. Судьба их на данный момент остается неизвестной.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в свою очередь считает, что в Ливии совершается все по сценарию Соединенных Штатов о якобы "русском вмешательстве".

Он обратил внимание на то, что не так давно доктор Имад Саих из Высшей избирательной комиссии (ВИК) уведомил посла США Ричарда Норланда о роли ВИК как независимого института, который отвечает за подготовку и проведение выборов в Ливии. Об этом сообщает Telegram-канал Media Малькевич.

Оценивая действия США, можно сказать, что это государство, которое собственными руками разрушает Ливию, отмечал ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Соединенные Штаты сконструировали одну из самых тяжелых гуманитарных катастроф, подчеркивал журналист.