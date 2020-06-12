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12:40   12 Июня 2020
Экономика

Москалькова объяснила важность поправки к Конституции об индексации пенсий

Москалькова объяснила важность поправки к Конституции об индексации пенсий

Возобновление индексации пенсий обеспечит гражданам как юридическую защиту, так и социальную стабильность, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Согласно данным Минтруда России, за пять лет в стране увеличилась доля занятых людей старше трудового возраста на 9,6%, сейчас их уже 7,3 млн человек, сообщила Москалькова в интервью для РИА Новости.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров не только повысит их юридическую защиту, но и стабильность социального стандарта. Омбудсмен уверенна, что поправка к Конституции касательно индексации пенсий соответствует запросам общества. Согласно опросу, 67% россиян поддерживают введение поправки, касающейся пенсионеров, исследование проведено фондом "Общественное мнение".

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

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Автор: Василий Пименов
#пенсия #москалькова #индексация

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