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12:29   12 Июня 2020
Экономика

Получение пенсий с октября 2020 года будет проходить по новым правилам

Получение пенсий с октября 2020 года будет проходить по новым правилам

Правительство РФ приняло решение о переводе пенсионеров на внутреннюю платежную систему "Мир". Ранее переход должен был пройти с 1 июля текущего года, однако процесс перенесен из-за пандемии.

Экономисты уверенны, что решение о переходе на новую платежную систему связано с риском возникновения перебоев во время начисления средств. Они могут произойти с международными платежными системами из-за антироссийских санкций.

Пандемия еще продолжает действовать на территории России, в связи с этим правительство перенесло переход на новую платежную систему на октябрь 2020 года. Пенсионный фонд рекомендует всем получателям пенсий на банковские карты в ближайшее время оформить карту "Мир".

Согласно распоряжению президента РФ, в стране пройдет общероссийское голосование по правкам к Конституции. В Основном законе предлагается закрепить обязательную индексацию пенсий для россиян.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пенсия #карта мир #начисления

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