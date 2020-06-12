Получение пенсий с октября 2020 года будет проходить по новым правилам

Правительство РФ приняло решение о переводе пенсионеров на внутреннюю платежную систему "Мир". Ранее переход должен был пройти с 1 июля текущего года, однако процесс перенесен из-за пандемии.

Экономисты уверенны, что решение о переходе на новую платежную систему связано с риском возникновения перебоев во время начисления средств. Они могут произойти с международными платежными системами из-за антироссийских санкций.

Пандемия еще продолжает действовать на территории России, в связи с этим правительство перенесло переход на новую платежную систему на октябрь 2020 года. Пенсионный фонд рекомендует всем получателям пенсий на банковские карты в ближайшее время оформить карту "Мир".

Согласно распоряжению президента РФ, в стране пройдет общероссийское голосование по правкам к Конституции. В Основном законе предлагается закрепить обязательную индексацию пенсий для россиян.