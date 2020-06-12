Латвийский политик намерен бороться с ограничением русскоязычных каналов
В Латвии решили ограничить показ российских телеканалов. Сейм (парламент) страны в окончательном чтении одобрил законопроект, по которому в каждом ТВ-пакете должно быть 80 процентов на языках Евросоюза. Доля русскоязычного и иного вещания будет принудительно снижена до 20 процентов.
Такой шаг в стране мотивируют «необходимостью укрепить информационное пространство Латвии».
«Каналы, на которых появляется нарратив Кремля, не должны быть доступны в пакете каналов кабельного оператора и других поставщиков ТВ-услуг», — заявил глава Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш.
Власти Латвии хотят запрятать российские телеканалы в самые дорогие кабельные пакеты, чтобы пенсионеры переплачивали, считает сопредседатель объединения «Новое согласие» Янис Кузинс. В комментарии «Политике сегодня» он рассказал о планах обжаловать закон, который вступит в силу с 1 июля 2021 года.
«Изначально в стране хотели убрать только российское телевидение, но теперь убирают и каналы на русском языке, которые зарегистрированы на территории ЕС. Теперь пенсионеры будут переплачивать за эти каналы. А молодежь, думаю, умеет и сумеет их найти дешевле», — объяснил собеседник издания.
По запрет попали даже западные Би-би-си и «Дойче Велле» на русском языке. Кроме того, из основного предложения телеоператоров могут исчезнуть каналы, которые в последние три года были оштрафованы решением Национального совета по электронным СМИ. Орган контролирует деятельность теле- и радиоретрансляторов в Латвии.
«Телеканал "Россия" неоднократно привлекался к штрафам. Но здесь нет же нет его вины!. Например, это могли быть высказывания Жириновского, после которых сразу что-то будет. Европейский суд сделал все нарушения едиными внутри ЕС. теперь даже если нарушения констатировал литовский или польский регулятор , то наш регулятор тоже может это подтвердить и программу или канал запретят в Латвии», — объясняет эксперт.
Закон Кузинс планирует обжаловать в Конституционном суде Латвии и в Суде по правам человека. По словам общественника, он прибегает к помощи Фемиды не первый раз.
«Когда запретили телеканал "Россия", я обращался сначала в центр потребителей, потом в Административный суд, потом в Верховный. Пока все это шло, запрет на полгода закончился. Но я понял, что нужно обращаться в Суд по правам человека. Верховный суд Латвии сказал, что мои права как потребителя ниже, чем права латвийского общества в целом. Якобы латвийское общество в целом не заметенного смотреть русские каналы», — посетовал политик.
Но в борьбе за права русскоязычного населения Латвии есть и позитивные подвижки, рассказал Кузинс. Накануне КС Латвии признал незаконными поправки, запрещающие преподавать на русском языке частным вузам.
«А Европейский суд признал незаконным требование знать латышский при покупке земли. Так что подвижки есть», — заключил собеседник издания.