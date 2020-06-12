Латвийский политик намерен бороться с ограничением русскоязычных каналов

В Латвии решили ограничить показ российских телеканалов. Сейм (парламент) страны в окончательном чтении одобрил законопроект, по которому в каждом ТВ-пакете должно быть 80 процентов на языках Евросоюза. Доля русскоязычного и иного вещания будет принудительно снижена до 20 процентов.

Такой шаг в стране мотивируют «необходимостью укрепить информационное пространство Латвии».

«Каналы, на которых появляется нарратив Кремля, не должны быть доступны в пакете каналов кабельного оператора и других поставщиков ТВ-услуг», — заявил глава Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш.

Власти Латвии хотят запрятать российские телеканалы в самые дорогие кабельные пакеты, чтобы пенсионеры переплачивали, считает сопредседатель объединения «Новое согласие» Янис Кузинс. В комментарии «Политике сегодня» он рассказал о планах обжаловать закон, который вступит в силу с 1 июля 2021 года.

«Изначально в стране хотели убрать только российское телевидение, но теперь убирают и каналы на русском языке, которые зарегистрированы на территории ЕС. Теперь пенсионеры будут переплачивать за эти каналы. А молодежь, думаю, умеет и сумеет их найти дешевле», — объяснил собеседник издания.

По запрет попали даже западные Би-би-си и «Дойче Велле» на русском языке. Кроме того, из основного предложения телеоператоров могут исчезнуть каналы, которые в последние три года были оштрафованы решением Национального совета по электронным СМИ. Орган контролирует деятельность теле- и радиоретрансляторов в Латвии.

«Телеканал "Россия" неоднократно привлекался к штрафам. Но здесь нет же нет его вины!. Например, это могли быть высказывания Жириновского, после которых сразу что-то будет. Европейский суд сделал все нарушения едиными внутри ЕС. теперь даже если нарушения констатировал литовский или польский регулятор , то наш регулятор тоже может это подтвердить и программу или канал запретят в Латвии», — объясняет эксперт.

Закон Кузинс планирует обжаловать в Конституционном суде Латвии и в Суде по правам человека. По словам общественника, он прибегает к помощи Фемиды не первый раз.

«Когда запретили телеканал "Россия", я обращался сначала в центр потребителей, потом в Административный суд, потом в Верховный. Пока все это шло, запрет на полгода закончился. Но я понял, что нужно обращаться в Суд по правам человека. Верховный суд Латвии сказал, что мои права как потребителя ниже, чем права латвийского общества в целом. Якобы латвийское общество в целом не заметенного смотреть русские каналы», — посетовал политик.

Но в борьбе за права русскоязычного населения Латвии есть и позитивные подвижки, рассказал Кузинс. Накануне КС Латвии признал незаконными поправки, запрещающие преподавать на русском языке частным вузам.