Чем жертвуют россияне без масок

По хэштегу #безмаски каких только историй в социальных сетях не встретишь. Тут и противостояние «безмасочников» и магазинных администраторов, и рассказы про то, как незнакомцы передают друг другу одну и ту же санитарную принадлежность, чтобы войти в банк, и «проколы» должностных лиц.

Может показаться, что вирус побежден, ведь в городах открываются торговые центры, парикмахерские, парки, библиотеки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщает, что масочный режим, мытьё рук и дезинфекция поверхностей в помещениях должны сохраняться, несмотря на поэтапное снятие ограничений. Все эти меры необходимо «неукоснительно соблюдать».

«Мы снимаем ограничения, но правила безопасной жизни вместе с коронавирусом остаются, и они должны выполняться», — подчеркивает главный санитарный врач России.

Невидимый враг коварен, он все еще поджидает потенциальных носителей в подъездах, транспорте и на детских площадках. Последние притянули к себе соскучившихся малышей магнитом. Уставшие занимать досуг чад в домашних условиях родители в качелях и горках нашли спасение. Хотя в большинстве регионов площадки еще не открыли для посещения, на них уже «тусуется» беззаботная «молодежь». С такими же беззаботными взрослыми, не придающими значения санитарным мерам.

Мэр Москвы Сергей Собянин ежедневно призывает граждан к собранности. Безответственное посещение площадок глава столицы вниманием не обделил.

«Детскими площадками сейчас лучше не пользоваться, они закрыты, и мы планируем открыть детские площадки во дворах и парках 23-го числа, если будет позволять это эпидемиологическая ситуация. Сегодня пока я бы не рекомендовал ими пользоваться, они реально закрыты и запрещены к пользованию», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопросы москвичей.

Одними просьбами власть не обходится. В тульской области районные суды уже выносят решения, по которым принебрегшие защитным аксессуаром граждане получают реальные штрафы — 1000 или 1500 рублей. В Казани пошли ещё дальше — в метро установили камеры, которые отслеживают пассажиров, передвигающихся без масок. К слову, таких в первый день работы системы оказалось не больше двух процентов от всего пассажиропотока.

Законопослушные россияне, желая помешать планам вируса по захвату мира, на правоохранительные органы надеются, но и сами не плошают. Так, житель Петербурга обратился в городское управление Роспотребнадзора с жалобой на массовые вечеринки и танцы, которые происходят на улице Рубинштейна. По его словам, нарушители, забывая про социальную дистанцию, исполняют парные танцы без масок и перчаток.

Революционно настроенные петербуржцы не только пляшут до упаду в больничную койку, но и собираются в кафе. Трижды за неделю чиновники заставали в заведении на 8-ой Советской посетителей. Нетерпеливые гурманы находились в заведении, нарушающем городские правила, без защитной амуниции на лице и руках. Управляющей компании кафе грозит штраф и приостановка деятельности.

Подобные выходки позволяют себе и некоторые главы государств, за что на них сразу обрушивается шквал критики в социальных сетях.

Теплая погода, июньские праздники, снятие ограничений и усталость от четырех стен и стрессов провоцируют людей забыть о пандемии, как о страшном сне. Но прямо сейчас забывать об этом опасно. Иначе сон рискует стать повторяющимся. За сутки заболевших в стране прибавилось на 8987 человек. При этом в некоторых регионах темпы роста заражения населения только увеличиваются. Среди них, например, Свердловская область.