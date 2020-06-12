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12:04   12 Июня 2020
Общество

Володин в День России пожелал гражданам счастья и здоровья

Володин в День России пожелал гражданам счастья и здоровья

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил соотечественников с Днем России. В своем сообщении он рассказал, что объединяет всех жителей страны.

Граждане России гордятся своей страной, ее богатой историей и культурой, отметил спикер Госдумы. По словам Володина, россияне желают своей Родине добра и процветания, пишет "Парламентская газета". Председатель ГД также описал свое видение Российской Федерации.

"Видим ее сильным, социально ответственным государством, которое заботится о благополучии и качестве жизни своих граждан", — рассказал парламентарий.

Социальную ответственность государства значительно повышают поправки к Конституции, голосование по которым пройдет с 25 июня по 1 июля. Документ предполагает возложение ответственности за доступную и качественную медицину, защиту прав трудящихся и ежегодную индексацию пенсий на государство.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #госдума #володин

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