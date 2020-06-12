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11:59   12 Июня 2020
Происшествия

Давидыч высказался против домашнего ареста Ефремова

Давидыч высказался против домашнего ареста Ефремова

Блогер Давидыч удивлен отсутствием возмущений по поводу домашнего ареста актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП.

Давидыч, который сам сидел в СИЗО по обвинению в мошенничестве, жестко высказался против домашнего ареста Ефремова, передает канал "360". Он считает, что артист сам должен был просить о своем заключении.

Давидыч напомнил, что бизнесмены сидят в тюрьмах за мошенничество, хотя предлагалось заменить им тюремное наказание на штрафы. Он возмущенно отметил, что люди сидят в тюрьмах "за пакет сока", а Ефремов за убийство человека находится дома. Если бы "он был мужиком", то сам бы попросил посадить его, считает Давидыч.

Источник: "Федеральное агентство новостей".

Российский актер Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил грузовую "Ладу". Водитель отечественного автомобиля скончался в больнице. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор: Василий Пименов
#дтп #арест #ефремов

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