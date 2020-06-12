Давидыч высказался против домашнего ареста Ефремова

Блогер Давидыч удивлен отсутствием возмущений по поводу домашнего ареста актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП.

Давидыч, который сам сидел в СИЗО по обвинению в мошенничестве, жестко высказался против домашнего ареста Ефремова, передает канал "360". Он считает, что артист сам должен был просить о своем заключении.

Давидыч напомнил, что бизнесмены сидят в тюрьмах за мошенничество, хотя предлагалось заменить им тюремное наказание на штрафы. Он возмущенно отметил, что люди сидят в тюрьмах "за пакет сока", а Ефремов за убийство человека находится дома. Если бы "он был мужиком", то сам бы попросил посадить его, считает Давидыч.

Источник: "Федеральное агентство новостей".

Российский актер Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил грузовую "Ладу". Водитель отечественного автомобиля скончался в больнице. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения.