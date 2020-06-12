Кудряшов: призыв Кажмана игнорировать приказы Сарраджа говорит о расколе внутри ПНС

Представитель ВП Ливии в РФ Станислав Кудряшов отреагировал на новость о сообщении вице-премьера Правительства национального согласия (ПНС) Абдулсалама Кажмана, который призвал ливийские учреждения не выполнять приказы Файеза Сарраджа.

Представитель Восточного Правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов положительно оценил новость о распространившемся в Сети заявлении от вице-премьера ПНС. Кудряшов считает, что данный документ является свидетельством о расколе внутри ПНС и очередных проблемах в бандформированиях.

Сам Абдулсалама Кажман считает "правительство" Сарраджа и его действия недействительными и преступными. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Нелегитимное "правительство" Сарраджа не имеет согласия, внутри ПНС постоянно кто-то перетягивает одеяло на свою сторону, и все это зависит от амбиций той или иной стороны.

Станислав Кудряшов считает, что члены ПНС представляют какую-то определенную незаконную группировку. Поэтому внутри формирований происходят споры и противоречия. Это все оказывает серьезное влияние на процессы, которые происходят внутри ПНС.

Эксперт отметил, что мотивами подобных действий может выступать деление территорий, которые захвачены их боевиками. Когда захвачена та или иная территория, повышается статус члена ПНС, что гарантирует ему дополнительный заработок.