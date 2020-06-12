Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

Сегодня в России отмечают 30-летие принятия Верховным Советом РСФСР Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Далеко не все в стране считают, что события тех уже далеких лет достойны празднования, но не подлежит никакому сомнению, что начало им де-юре положила Перестройка.

И именно с ней, с объявленной новым Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым перестройкой, ассоциируются происходящие сегодня в США события. Нет, не с развалом СССР, как говорят и пишут многие и в России, и за ее пределами. Вопреки надеждам одних и опасениям других, США не развалятся от массовых мирных демонстраций и еще более массовых грабежей, мародерства и иных беспорядков, охвативших Штаты.

К счастью или сожалению, но это хорошо управляемый и организованный процесс. Очень похожий на тот, который был спровоцирован демократами сразу после избрания президента США Дональда Трампа. Вспомните, под другими лозунгами, но тогда тоже валили памятники и устраивали массовые манифестации, перераставшие в беспорядки. С той лишь разницей, что несколько лет назад защищающие сложившийся миропорядок и интересы транснациональных корпораций принудили Трампа к компромиссу, а сегодня стараются провалить его на выборах президента.

Другое дело, что запущенный совершенно сознательно процесс можно загнать вглубь, но уже нельзя уничтожить. Да, беспорядки подавят, кого-то даже накажут, но посеянные семена уже дают свои всходы. И как раз они полностью идентичны тем, что выросли в перестройку и по финалу разрушили огромную страну вернее и быстрее, чем любые внешние враги.

Прав был О'Генри:

«Трест хоть и похож на яйцо, но в то же время и не похож. Когда хочешь разбить яйцо, бьешь снаружи. А трест… его можно разрушить только изнутри».

Очень показательно, что сегодня в Соединенных Штатах последовательно идет наступление на историю. И ведь все понимают, что в любом историческом персонаже, в любой исторический период, у любой власти можно найти массу того, что сегодня кажется неприемлемым и безусловно подлежит осуждению. А уж если правильно расставить акценты...

Ведь именно корни, гордость за свою страну, за своих предков, уничтожается в первую очередь. В перестройку никто не вспоминал о том, что Российскую империю развалила буржуазная февральская революция - исключительно большевики 7 ноября за немецкие деньги! И гражданскую начали они же, а полтора десятка стран Антанты с поляками, чехословаками и германцами пытались лишь наставить русских на путь истинный. О сталинских временах — только террор и «37-й год», о Великой Отечественной: «Трупами завалили». Намного ведь легче разрушить семью, в которой живут «Иваны, не помнящие родства».

Сегодня в США, решая сиюминутные интересы в предвыборной борьбе, наступают на те же грабли. В результате ломают головы, валят, разбивают и топят памятники не только генералам-южанам, но даже Христофору Колумбу. Который, как хорошо знают у нас, «Америку открыл, ... но он не виноват».

И ладно бы это был спонтанный протест и «перегибы на местах». Нет, процесс разрушения и переписывания истории возглавляет Демократическая партия США, стараясь его законодательно закрепить. В палате представителей Конгресса они, возглавляемые 80-леним спикером Нэнси Пелоси приступили в ликвидации статуй конфедератов-южан, которые выставлены в Капитолии.

Пока демократы ополчились на 11 статуй героев. Как сообщает ABC News, присылаемые каждым штатом статуи следует немедленно убрать как олицетворение неприемлемой пропаганды рабства и нетерпимости, которые олицетворяют скульптуры представителям Конфедеративных Штатов Америки.

И точно так же, как во времена перестройки в СССР, в США сегодня никого не волнует, что война Севера и Юга началась вовсе не из-за рабства — северяне сами были рабовладельцами, а многие генералы-южане наоборот, освобождали своих рабов. Но эта правда неудобна и для борьбы с ней уже запрещают и снимают с проката даже фильм «Унесенные ветром» — ведь в нём показаны довольные своей жизнью рабы, защищающие своих хозяев и статус-кво.

А так как важность переписывания истории осознают на Западе очень хорошо, начавшиеся в США процессы охотно распространяют и на другие страны. В ходе беспорядков в Великобритании уже расписали памятник Черчиллю, обвинив покойного премьера в расизме.

А статую Эдварду Колстону в Бристоле протестующие просто утопили в реке.

Мэр Лондона Садик Хан уже распорядился создать комиссию, которая оценит соответствие всех памятников британской столицы многонациональному, расовому, религиозному и прочему разнообразию города. «По многочисленным просьбам общественности» уже снесен памятник работорговцу Роберту Миллигану, владевшему плантациями на Ямайке.

Если быть последовательными, то и Тауэр однозначно надо уничтожить. Как и всю систему британской монархии. Это ведь самое наглядное и самое худшее «наследие проклятого прошлого».

По сути, мы стали свидетелями краха западного проекта демократии, который несколько веков преподносился в качестве образца всего самого лучшего и прогрессивного. Демократия, как законодательно закрепленная власть большинства, определяемая путем выборов, сменяется властью меньшинств (любых меньшинств), выраженных путем массовых беспорядков, мародерства, грабежей и других актов насилия.

К чему это приводит, мы все сегодня имеем несчастье наблюдать на Украине. Там тоже как раз в перестройку начали старательно переписывать историю. И в течении десятилетий превращали предателей в героев. А потом, убедившись в невозможности демократическим путем передать власть этому самому меньшинству, с помощью «печенек Нуланд» и при поддержке все того же «демократического» Запада, устроили сначала один бескровный майдан. А потом и второй — кровавый. В итоге, имеем разваленную страну с теперь уже неразрешимыми противоречиями между разными частями населения.

США, Британия и иже с ними находятся в самом начале этого пути, но очень быстро идут к своему «успеху». И все мы неизбежно увидим еще много интересного.

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