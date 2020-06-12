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11:14   12 Июня 2020
Экономика

Deutsche Bank: экономика Китая демонстрирует впечатляющий рост

Deutsche Bank: экономика Китая демонстрирует впечатляющий рост

На фоне выхода из пандемии коронавируса Китай является почти единственной страной в мире, которая не испытала рецессии, заявил экономист Deutsche Bank.

Ограничительные меры, которые ввели многие страны во время пандемии коронавируса, привели к рецессии экономики. Однако Китай является одним из немногих государств, которые продолжают показывать стабильный экономический рост, несмотря на кризис, отметил главный экономист Deutsche Bank и глава его исследовательского подразделения по Азиатско-Тихоокеанскому региону Майкл Спеснер.

По его словам, экономика Китая будет продолжать свой "впечатляющий" рост на уровне периода апрель-июнь, когда экономическое развитие страны составило 5-6% прироста в квартальном исчислении. Экономист отметил, что спрос на внутреннем рынке Китая сейчас почти восстановился.

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Автор: Руслан Неглинный
#экономика #китай #кризис #коронавирус

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