Deutsche Bank: экономика Китая демонстрирует впечатляющий рост

На фоне выхода из пандемии коронавируса Китай является почти единственной страной в мире, которая не испытала рецессии, заявил экономист Deutsche Bank.

Ограничительные меры, которые ввели многие страны во время пандемии коронавируса, привели к рецессии экономики. Однако Китай является одним из немногих государств, которые продолжают показывать стабильный экономический рост, несмотря на кризис, отметил главный экономист Deutsche Bank и глава его исследовательского подразделения по Азиатско-Тихоокеанскому региону Майкл Спеснер.

По его словам, экономика Китая будет продолжать свой "впечатляющий" рост на уровне периода апрель-июнь, когда экономическое развитие страны составило 5-6% прироста в квартальном исчислении. Экономист отметил, что спрос на внутреннем рынке Китая сейчас почти восстановился.