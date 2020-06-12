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Получение пенсий с октября 2020 года будет проходить по новым правилам

Получение пенсий с октября 2020 года будет проходить по новым правилам

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11:04   12 Июня 2020
Происшествия

Бывший министр инфраструктуры Украины сообщил об обысках у себя дома

Бывший министр инфраструктуры Украины сообщил об обысках у себя дома

Сотрудники Государственного бюро расследований пришли в дом экс-главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Следователи прибыли к Омеляну проводить обыски в 6:30 по московскому времени. Экс-министр сообщил об этом на своей странице в социальной сети Facebook. По словам Омеляна, решение суда связано не с ним, а с бывшими владельцами дома, в котором он теперь проживает вместе с семьей. Другой информации об обысках у бывшего главы украинского ведомства пока нет, передает РИА Новости

Ранее Государственное бюро расследований провело обыски в налоговой службе страны. Сотрудники ГБР прибыли в служебные помещения, расположенные в Киеве, Львовской и Донецкой областях.  

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Автор: Василий Пименов
#украина #омелян #обыски #гбр

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