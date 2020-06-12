Бывший министр инфраструктуры Украины сообщил об обысках у себя дома

Сотрудники Государственного бюро расследований пришли в дом экс-главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Следователи прибыли к Омеляну проводить обыски в 6:30 по московскому времени. Экс-министр сообщил об этом на своей странице в социальной сети Facebook. По словам Омеляна, решение суда связано не с ним, а с бывшими владельцами дома, в котором он теперь проживает вместе с семьей. Другой информации об обысках у бывшего главы украинского ведомства пока нет, передает РИА Новости.

Ранее Государственное бюро расследований провело обыски в налоговой службе страны. Сотрудники ГБР прибыли в служебные помещения, расположенные в Киеве, Львовской и Донецкой областях.