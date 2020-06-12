Оперштаб сообщил о 8987 выявленных случаях коронавируса в России за сутки
Выявлено 8987 новых случаев коронавирусной инфекции в Российской Федерации за минувшие сутки, сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19 в РФ.
Согласно сообщению, в России зафиксировано 8987 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки. Всего за весь период распространения инфекции по территории страны выявлено 511 423 случая подтверждения инфекции.
Накануне было зафиксировано 8779 случаев COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.