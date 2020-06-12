Оперштаб сообщил о 183 умерших пациентах с COVID-19 в РФ за последние сутки

Более 180 человек с положительным тестом на коронавирус умерли в России за последние сутки. Об этом информировали в оперативном штабе.

На сегодняшний день общее число летальных случаев достигло 6715. Накануне умерли 174 пациента с COVID-19.

Ранее в журнале Gastroenterology опубликовали исследование, согласно которому ученые обнаружили новый симптом, вызывающий коронавирус и заболевания поджелудочной железы. Они исследовали группу пациентов с COVID-19, в которой преобладали молодые мужчины с избыточным весом и ожирением. У них обнаружили специфические симптомы, включающие общее воспаление, а также чрезмерное содержание сахара и жира в кровотоке.