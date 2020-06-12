Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Володин в День России пожелал гражданам счастья и здоровья

Володин в День России пожелал гражданам счастья и здоровья

 Оперштаб сообщил о 8987 выявленных случаях коронавируса в России за сутки

Оперштаб сообщил о 8987 выявленных случаях коронавируса в России за сутки
Получение пенсий с октября 2020 года будет проходить по новым правилам

Получение пенсий с октября 2020 года будет проходить по новым правилам

 Кудряшов: призыв Кажмана игнорировать приказы Сарраджа говорит о расколе внутри ПНС

Кудряшов: призыв Кажмана игнорировать приказы Сарраджа говорит о расколе внутри ПНС
Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

 Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям
Володин в День России пожелал гражданам счастья и здоровья

Володин в День России пожелал гражданам счастья и здоровья

 Оперштаб сообщил о 8987 выявленных случаях коронавируса в России за сутки

Оперштаб сообщил о 8987 выявленных случаях коронавируса в России за сутки
Получение пенсий с октября 2020 года будет проходить по новым правилам

Получение пенсий с октября 2020 года будет проходить по новым правилам

 Кудряшов: призыв Кажмана игнорировать приказы Сарраджа говорит о расколе внутри ПНС

Кудряшов: призыв Кажмана игнорировать приказы Сарраджа говорит о расколе внутри ПНС
Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

 Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям
10:55   12 Июня 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 183 умерших пациентах с COVID-19 в РФ за последние сутки

Оперштаб сообщил о 183 умерших пациентах с COVID-19 в РФ за последние сутки

Более 180 человек с положительным тестом на коронавирус умерли в России за последние сутки. Об этом информировали в оперативном штабе.

На сегодняшний день общее число летальных случаев достигло 6715. Накануне умерли 174 пациента с COVID-19.

Ранее в журнале Gastroenterology опубликовали исследование, согласно которому ученые обнаружили новый симптом, вызывающий коронавирус и заболевания поджелудочной железы. Они исследовали группу пациентов с COVID-19, в которой преобладали молодые мужчины с избыточным весом и ожирением. У них обнаружили специфические симптомы, включающие общее воспаление, а также чрезмерное содержание сахара и жира в кровотоке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #смерть #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...