Росстат опубликовал динамику цен на бензин за неделю

Потребительские цены на бензин в России за период с 1 по 7 июня в среднем увеличились на 6 копеек по сравнению с предыдущей неделей, информирует Росстат.

Марка Аи-92 подорожала на 5 копеек (до 42,47 рубля за литр), стоимость Аи-95 выросла на 7 копеек (до 45,93 рубля), цена Аи-98 и дизельного топлива поднялась на 3 копейки (до 52,1 рубля и 47,74 рубля соответственно). Рост зафиксирован в 45 регионах, причем наибольший — в Кызыле, Курске и Тамбове, а снижение — только в Калининграде.

Объем выпуска бензина в стране за отчетный период увеличился на 7% (до 681,1 тысячи тонн), а производство дизельного топлива упало на 6,5% (до 1,413 млн тонн). Правительство в конце мая объявило о введении временного запрета (до 1 октября) на импорт бензина, керосина, газойля, дизельного и судового топлива. Такая мера принята для того, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок.