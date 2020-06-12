Джо Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США

Бывший вице-президент США, а ныне кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пригрозил Дональду Трампу военным переворотом в случае, если тот откажется признавать свое поражение на грядущих выборах.

Журналисты CNN во время интервью с Байденом спросили политика, размышлял ли он о сценарии, при котором действующий президент США Дональд Трамп проиграет на выборах, но при этом откажется сложить свои полномочия. По словам Байдена, в этом случае освободить Белый дом Трампу помогут вооруженные силы.

"Я абсолютно уверен, они очень быстро выпроводят его из Белого дома", — заявил Байден.

Он также подчеркнул, что среди американского военного командования многие выступают против стремления Трампа сделать из США милитаристскую страну. По мнению Байдена, военные, которые не побоялись выступить против действующей власти, заслуживают уважения.