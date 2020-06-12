Новых правил работы общепита достаточно для отсутствия проблем с перекрестным заражением

Соблюдение ряда мер и рекомендаций по организации работы столичных предприятий общепита в условиях пандемии COVID-19 убережет их от проблем с так называемым перекрестным заражением, заявил глава Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве, а также столичный департамент торговли и услуг с представителями профессионального сообщества детально обсудили рекомендации по организации работы московских предприятий общепита в условиях пандемии коронавируса. Предприниматели и эксперты области резюмировали, что, хоть мнения рестораторов в большинстве своем были учтены, соблюдение новых правил возможно при содействии самих жителей столицы. Об этом информирует ТАСС.

Бухаров обозначил, что предприятия готовы соблюдать рекомендации ведомств, чтобы начать открываться.

ВОЗ сообщила о низкой смертности России, причиной которой стало резкое увеличение количества тестов, осуществленное российским здравоохранением. Об этом сообщает "360".