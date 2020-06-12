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10:26   12 Июня 2020
Экономика

Нефтяное противостояние с Россией подорвало экономику Саудовской Аравии

Нефтяное противостояние с Россией подорвало экономику Саудовской Аравии

Ввязавшись в ценовую войну с Россией после распада предыдущей сделки ОПЕК+ в марте, Саудовская Аравия не рассчитала свои силы и теперь вынуждена расплачиваться.

Демпинг в продажах нефти подкосил бюджет королевства, сверстанный из расчета 80 долларов за баррель (у России этот показатель равняется 42,4 доллара). В первом квартале доходы от экспорта сырья упали на 24%, а бюджетный дефицит вырос до 9 млрд долларов.

Эр-Рияду пришлось занять 7 млрд долларов, выпустив еврооблигации со сроком погашения через пять с половиной, десять с половиной и 40 лет. Активно тратились и резервы, так что правительство троекратно повысило НДС и отказалось от выплаты прожиточного минимума. Саудовский министр финансов Мохаммед аль-Джадаан в мае констатировал кризис, какого страна еще не видела в современной истории. Справиться с ним будет очень сложно без ущерба макроэкономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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Автор: Юлия Яковлева
#нефть #саудовская аравия #экономический кризис

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