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10:12   12 Июня 2020
Политика

Кедми объяснил, почему Донбасс не вернется в состав Украины даже при содействии США

Кедми объяснил, почему Донбасс не вернется в состав Украины даже при содействии США

Содействие США не поможет вернуть Донбасс Украине, об этом заявил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми.

По мнению Кедми, жители Донбасса не будут возвращаться в состав Украины к тем, кто их обстреливал и бомбил с самолетов на протяжении шести лет. Эксперт заявил, что только "идиоты" могут думать, будто возвращение ДНР и ЛНР к Украине возможно.

Эксперт предположил, что Киев надеется на помощь из США или России, но страны не будут этого делать. Кедми также отметил, что Россия не вмешивалась в ситуацию. 

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Автор: Илья Романович
#донбасс #украина

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