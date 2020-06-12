Кедми объяснил, почему Донбасс не вернется в состав Украины даже при содействии США

Содействие США не поможет вернуть Донбасс Украине, об этом заявил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми.

По мнению Кедми, жители Донбасса не будут возвращаться в состав Украины к тем, кто их обстреливал и бомбил с самолетов на протяжении шести лет. Эксперт заявил, что только "идиоты" могут думать, будто возвращение ДНР и ЛНР к Украине возможно.

Эксперт предположил, что Киев надеется на помощь из США или России, но страны не будут этого делать. Кедми также отметил, что Россия не вмешивалась в ситуацию.