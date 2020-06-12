Власти Крыма планируют открыть бронирование отелей для россиян после 1 июля

Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым после 1 июля, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Крымские власти открывают курортный сезон с 15 июня. Однако в течение первых двух недель санатории и отели будут принимать только местных жителей. Также с этого дня в Крыму полностью снимается режим самоизоляции и требование об обязательном 14-дневном карантине в обсерваторах для гостей из регионов России. При этом смягчение мер не распространяется на иностранных туристов.

В этом году спрос на отдых в Крыму значительно вырос. Количество обращений от россиян, связанных с крымскими курортами, увеличилось в 20 раз, сообщает радио "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства курортов и туризма.

Россиянам, планирующим отдых в этом году, рекомендуют уже сейчас выбирать отели, пишет "360". Важно предоставить туристам полную информацию о ситуации на полуострове, а в случае возникновения проблем помогать в их решении, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.