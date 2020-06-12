Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб сообщил о 183 умерших пациентов с COVID-19 в РФ за последние сутки

Оперштаб сообщил о 183 умерших пациентов с COVID-19 в РФ за последние сутки

 Власти Крыма планируют открыть бронирование отелей для россиян после 1 июля

Власти Крыма планируют открыть бронирование отелей для россиян после 1 июля
Росстат опубликовал динамику цен на бензин за неделю

Росстат опубликовал динамику цен на бензин за неделю

 Джо Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США

Джо Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США
Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

 Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо
Оперштаб сообщил о 183 умерших пациентов с COVID-19 в РФ за последние сутки

Оперштаб сообщил о 183 умерших пациентов с COVID-19 в РФ за последние сутки

 Власти Крыма планируют открыть бронирование отелей для россиян после 1 июля

Власти Крыма планируют открыть бронирование отелей для россиян после 1 июля
Росстат опубликовал динамику цен на бензин за неделю

Росстат опубликовал динамику цен на бензин за неделю

 Джо Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США

Джо Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США
Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

 Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо
9:45   12 Июня 2020
Общество

Представитель ВОЗ объяснила, почему у организации нет претензий к РФ по данным о COVID-19

Представитель ВОЗ объяснила, почему у организации нет претензий к РФ по данным о COVID-19

Утверждение главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС Майкла Райана о "странной" статистике по летальным исходам с COVID-19 в РФ являются его субъективным мнением, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Райан не имеет опыта в этой профессиональной области, добавила она. Вуйнович отрицает какие-либо претензии к Москве, связанные с подсчетом летальных случаев с коронавирусной инфекцией, передает "360".

Россия проводит огромное число тестов на коронавирус, рассказала Вуйнович. Она также подчеркнула, что благодаря этим действиям ВОЗ легче понять реальную эпидемиологическую обстановку в стране.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте обновляются каждые 24 часа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#статистика #воз #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...