Представитель ВОЗ объяснила, почему у организации нет претензий к РФ по данным о COVID-19

Утверждение главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС Майкла Райана о "странной" статистике по летальным исходам с COVID-19 в РФ являются его субъективным мнением, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Райан не имеет опыта в этой профессиональной области, добавила она. Вуйнович отрицает какие-либо претензии к Москве, связанные с подсчетом летальных случаев с коронавирусной инфекцией, передает "360".

Россия проводит огромное число тестов на коронавирус, рассказала Вуйнович. Она также подчеркнула, что благодаря этим действиям ВОЗ легче понять реальную эпидемиологическую обстановку в стране.

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