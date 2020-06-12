Коллекторы перечислили самые ответственные группы должников

Профессия человека и его финансовая грамотность накладывают отпечаток на дисциплинированность в оплате имеющейся задолженности, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Просрочка платежей по займам реже всего возникает у сотрудников финансовых организаций и страховых компаний. Высокая ответственность наблюдается среди пенсионеров, которые лучше молодежи понимают, что "долг платежом красен", а опыт позволяет им более тщательно планировать бюджет.

Кроме того, обязательства не склонны нарушать офицеры, врачи и учителя, поскольку они имеют постоянный регулярный доход и в целом заботятся о своей репутации. Просроченные платежи среди указанных категорий граждан имеют не более 15%, цитирует Мехтиева РИА Новости.

Депутаты "Единой России" ранее предложили ввести мораторий на ряд действий судебных приставов в период пандемии COVID-19.