Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб сообщил о 183 умерших пациентов с COVID-19 в РФ за последние сутки

Оперштаб сообщил о 183 умерших пациентов с COVID-19 в РФ за последние сутки

 Власти Крыма планируют открыть бронирование отелей для россиян после 1 июля

Власти Крыма планируют открыть бронирование отелей для россиян после 1 июля
Росстат опубликовал динамику цен на бензин за неделю

Росстат опубликовал динамику цен на бензин за неделю

 Джо Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США

Джо Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США
Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

 Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо
Оперштаб сообщил о 183 умерших пациентов с COVID-19 в РФ за последние сутки

Оперштаб сообщил о 183 умерших пациентов с COVID-19 в РФ за последние сутки

 Власти Крыма планируют открыть бронирование отелей для россиян после 1 июля

Власти Крыма планируют открыть бронирование отелей для россиян после 1 июля
Росстат опубликовал динамику цен на бензин за неделю

Росстат опубликовал динамику цен на бензин за неделю

 Джо Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США

Джо Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США
Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

 Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо
9:31   12 Июня 2020
Экономика

Коллекторы перечислили самые ответственные группы должников

Коллекторы перечислили самые ответственные группы должников

Профессия человека и его финансовая грамотность накладывают отпечаток на дисциплинированность в оплате имеющейся задолженности, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Просрочка платежей по займам реже всего возникает у сотрудников финансовых организаций и страховых компаний. Высокая ответственность наблюдается среди пенсионеров, которые лучше молодежи понимают, что "долг платежом красен", а опыт позволяет им более тщательно планировать бюджет.

Кроме того, обязательства не склонны нарушать офицеры, врачи и учителя, поскольку они имеют постоянный регулярный доход и в целом заботятся о своей репутации. Просроченные платежи среди указанных категорий граждан имеют не более 15%, цитирует Мехтиева РИА Новости.

Депутаты "Единой России" ранее предложили ввести мораторий на ряд действий судебных приставов в период пандемии COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#коллекторы #должники #задолженности

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...