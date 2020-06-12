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9:20   12 Июня 2020
Политика

Украинский эксперт заявил, что ВСУ не смогут противостоять России в Херсоне

Украинский эксперт заявил, что ВСУ не смогут противостоять России в Херсоне

Россия может за три дня завладеть территорией Херсонской области, по которой проходит Северо-Крымский канал. Об этом заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь.

Как считает эксперт, ВСУ Украины не смогут противостоять России, если Москва решит начать операцию. В эфире телеканала "Общественное Крым" Самусь заявил, что даже если военные Киева попытаются оперативно ответить России, шансы на победу крайне малы. Эксперт уверен, что России удастся совершить блицкриг за несколько часов, но не более трех суток.

По мнению военного аналитика, если Украина проведет мобилизацию и подтянет резервы, то шансов продержаться у них не будет вообще, пишет "ПолитЭксперт".

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #украина #херсон

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