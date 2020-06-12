Россияне в США смогут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции

Россияне, находящиеся в Соединенных Штатах, смогут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве РФ в Вашингтоне.

Проголосовать можно будет на трех участках на территории посольства и генконсульств РФ в США 1 июля. Участки для голосования в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне будут работать с 8:00 до 20:00, сообщили в дипломатическом представительстве, передает ТАСС.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартует 25 июня, проголосовать по внесению изменений в Основной закон можно до 1 июля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Поправки закрепляют приоритетность Конституции над международным правом, нерушимость границ и территориальной целостности.