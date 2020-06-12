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8:51   12 Июня 2020
Общество

Руденя рассказал о разработанном регламенте для голосования по поправкам к Конституции

Руденя рассказал о разработанном регламенте для голосования по поправкам к Конституции

Регламент для голосования на дому либо на придомовой территории разработан в Тверской области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия-24".

Игорь Руденя отвечал на актуальные для жителей Тверской области вопросы. Одной из тем стала организация и проведение в Верхневолжье голосования по поправкам в Конституцию РФ в текущей эпидемиологической ситуации.

"Приедут члены избирательных комиссий, все необходимые условия будут соблюдены. Для голосования жителей, которые проживают в отдаленных населенных пунктах, избирательные комиссии обеспечены транспортом", – отметил губернатор.

Все помещения для голосования будут дезинфицироваться, а членов избирательных комиссий и наблюдателей обеспечат средствами индивидуальной защиты. Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Василий Пименов
#голосование #поправки #руденя #тверская область #конституция #инфографика

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