Роспотребнадзор вводит новые требования для продуктовых магазинов и рынков

Новый проект о санитарно-эпидемиологических требованиях к торговым объектам и рынкам, которые реализуют пищевую продукцию, подготовили сотрудники Роспотребнадзора.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, правила разработали в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, передает "Прайм".

Теперь над торговыми точками на рынке нужно устанавливать занавесы для защиты продуктов от осадков и прямых солнечных лучей. Рыбные магазины запрещено открывать в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям. Уровень шума в торговых залах магазинов также должен соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым в жилых помещениях

Также в торговых объектах не должны продаваться продукты, которые падали на пол. Продавцам нельзя будет взвешивать продукты без упаковки. В киосках должна стоять раковина для мытья рук, а нестационарные торговые объекты необходимо устанавливать в местах с туалетом недалеко от рабочего места.